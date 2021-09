Incidente sul lavoro a Pomigliano d’Arco: operaio di 34 anni muore travolto da un braccio meccanico A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, si è verificato un incidente sul lavoro: un operaio di 34 anni è morto travolto da un braccio meccanico. Sulla base delle ricostruzioni dei carabinieri, il 34enne stava lavorando alla manutenzione di un mezzo pesante. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente sul lavoro a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da un braccio meccanico. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata nella giornata di ieri, sabato 4 settembre, ma la notizia è stata appresa solo oggi. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda.

È stato travolto in pieno da un braccio meccanico

Il 34enne Francesco Martino stava lavorando all'interno della ditta Sater, in via San Giusto, che si occupa di manutenzione di mezzi pesanti. Sulla base delle prime informazioni ottenute dai carabinieri che indagano sul caso, l'operaio stava riparando un mezzo per il trasporto dei container quando – per cause ancora da accertare – si sarebbe staccato un braccio meccanico che lo avrebbe travolto in pieno. All'arrivo dei medici e dei paramedici del 118, l'uomo era già morto.

A Marcianise un altro operaio è morto schiacciato da una pressa

Solo alcuni giorni fa un altro operaio di 34 anni è morto dopo undici giorni in rianimazione a seguito di un incidente nell'azienda dove lavorava: Ivan Salvatore è morto in una fabbrica di imballaggi nella zona industriale di Marcianise, comune in provincia di Caserta. Il 34enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa che gli avrebbe sfondato la gabbia toracica. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi. Dopo complesse operazioni per liberarlo, Ivan è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Il 34enne, dopo una lunga agonia, non ce l'ha fatta.