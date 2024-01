Incidente stradale sulla Circumvallazione esterna a Napoli, uomo in fin di vita. Bimbo in ospedale L’incidente sulla SP1, ferito gravemente il conducente. Illeso un bimbo di 10 anni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Cercola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanpage.it

Violento incidente stradale sulla Circumvallazione esterna di Napoli. L'uomo che era al volante è rimasto ferito gravemente e rischia la vita. A bordo c'era anche un bimbo di 10 anni, che è stato portato in ospedale, ma sarebbe rimasto illeso, secondo le prime ricostruzioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cercola e i vigili del fuoco della squadra 2B, nonché il personale sanitario dell'ambulanza del 118, con medici e infermieri che sono subito intervenuti per prestare i primi soccorsi.

Fanpage.it

Incidente stradale sulla SP1: auto contro guard rail

L'incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023, sulla Strada Provinciale 1 (SP1), meglio conosciuta come la Circumvallazione esterna di Napoli, all'altezza del chilometro 30. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. Sembra che il veicolo, ad un certo punto, per motivi non chiari, abbia perso il controllo, schiantandosi violentemente contro il guard rail. L'auto è stata completamente distrutta. Nell'impatto, molto violento, è rimasto ferito il conducente che era alla guida.

Fanpage.it

In ospedale bimbo di 10 anni, ma non è ferito

Mentre per fortuna il bambino di 10 anni che era a bordo non avrebbe subito conseguenze, secondo le prime informazioni. Portato in ospedale, non avrebbe mostrato problemi apparenti. Bisognerà aspettare le prossime ore per definire meglio i dettagli dell'incidente. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare di chiarire meglio la dinamica di quanto avvenuto.