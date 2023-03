Incidente stradale nel Casertano, auto si ribalta: feriti due giovani L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a San Prisco, nella provincia di Caserta: nessun altro veicolo è stato coinvolto.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 28 marzo, a San Prisco, nella provincia di Caserta: un'automobile, una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30 di oggi in viale Europa, in zona Santella, al confine tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere: da una prima ricostruzione della dinamica, la vettura avrebbe urtato il marciapiedi per poi ribaltarsi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dalla sede centrale, e le forze dell'ordine: quando i soccorritori sono giunti sul posto, gli occupanti del veicolo, due giovani del posto – una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato – erano già riusciti ad uscire dall'abitacolo. I due ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, e trasportati nell'ospedale più vicino: nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze.

Dopo l'intervento dei soccorsi, i vigili del fuoco si sono adoperati per mettere in sicurezza il veicolo incidentato, per poi procedere al successivo recupero. Stando a quanto si apprende, nell'incidente non sarebbero stati coinvolte altre automobili.