Scontro furgone-moto, Alessandro muore a 18 anni: incidente stradale a Casaluce L’incidente stradale è avvenuto lungo la strada che da San Tammaro porta a Casaluce. Sul posto polizia locale e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale nel Casertano ieri pomeriggio, 2 agosto 2023, dove un furgone e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. L'impatto è stato molto forte e il conducente del motoveicolo, secondo le prime ricostruzioni, è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra. A perdere la vita Alessandro Marino, ragazzo di 18 anni di Casaluce, in provincia di Caserta. Il giovane sarebbe deceduto durante il trasporto in ambulanza presso l'Ospedale "Moscati" di Aversa. L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada che da San Tammaro porta a Casaluce e prosegue fino alla Reggia di Carditello.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Casaluce e i carabinieri della locale stazione che stanno indagando sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, ancora tutte da verificare, la moto e il furgone sarebbero state sulla stessa corsia di marcia. Sembra che il furgone fosse fermo, ma, come detto, solo ulteriori accertamenti potranno chiarire i contorni della vicenda. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi e poi ha trasportato il giovane in ospedale, dove però sarebbe giunto purtroppo già morto. Molto scossa tutta la comunità del Casertano per la morte del ragazzo. Tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, intanto, ha disposto l'esame autoptico sulla salma del ragazzo, attualmente all'Ospedale di Giugliano in Campania. Si tratta del terzo incidente stradale mortale che si verifica sulle strade della provincia di Caserta nell'ultima settimana, dopo i due stranieri investiti e uccisi venerdì scorso a San Cipriano d'Aversa e lunedì a Orta di Atella. Ieri, nel corso di un altro incidente stradale avvenuto sempre nel Casertano, era deceduto un 52enne che viaggiava in bici, e che si è scontrato con un'auto.