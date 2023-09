Incidente stradale con 3 auto a Teano, 5 feriti intrappolati nelle lamiere: salvati dai pompieri L’incidente stradale è avvenuto sulla strada Casilina, al Km 179,600 nel comune di Teano. Cinque persone ferite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale a catena a Teano, in provincia di Caserta, ieri sera, con tre auto coinvolte e 5 persone ferite rimaste intrappolate nelle lamiere. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando di Caserta, per liberare i passeggeri con i flex. I feriti sono poi stati soccorsi immediatamente da varie ambulanze del 118, intervenute con il personale sanitario che ha prestato le prime cure mediche del caso.

Quattro feriti trasportati in ospedale

Quattro feriti sono stati trasportati presso l'Ospedale di Caserta per le cure e gli accertamenti. Sul posto anche le forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di definire meglio la dinamica dell'incidente stradale.

Incidente stradale sulla Casilina

Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco prima delle ore 22,00 di ieri, giovedì 14 settembre 2023. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada Casilina, al Km 179,600 nel comune di Teano, in provincia di Caserta.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere cinque persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie autoambulanze, di cui quattro sono state trasportate presso l'ospedale civile di Caserta per le cure del caso. Infine I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti in attesa, poi, del recupero e sgombero della sede stradale.