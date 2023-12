Incidente stradale a Castellammare, 4 auto coinvolte con 2 feriti: code e lunghe attese L’incidente stradale sul raccordo che collega la Strada Statale 145 Sorrentina all’Autostrada A3 Napoli-Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sul raccordo che collega la Strada Statale 145 Sorrentina all'Autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza dei caselli, questa mattina. Nell'impatto sono rimaste coinvolte 4 autovetture e ci sono due feriti, per fortuna nessuno in maniera grave. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 7,30 del mattino, quando la strada era affollata di vetture di pendolari. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare, per le cure mediche del caso, nonché una volante della Polizia Stradale e i carri attrezzi per portare via le auto danneggiate.

Nel tamponamento coinvolte 4 auto

Gli agenti si sono subito attivati per la messa in sicurezza dell'area e per consentire la rimozione dei veicoli incidentati. A seguito di quanto avvenuto, però, data anche l'ora di punta di forte afflusso di veicoli, la circolazione è andata in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni e attese anche di 2 ore. Tanti cittadini sono rimasti purtroppo intrappolati nel traffico. Molti disagi soprattutto per le vetture che erano dirette verso l'imbocco dell'autostrada A3. Molti hanno commentato poi sui social l'accaduto, lamentandosi per le lunghe attese. "Stamane incidente prima dei caselli di Castellammare", si legge in un commento sui social. "Raccordo bloccato da questa mattina prima delle otto – scrive un altro utente – Un incidente sulla strada che porta ai caselli di Castellammare. Stiamo qui dalle 8! Sono le 10, ora stanno arrivando carri attrezzi, ambulanze e quant'altro! 4 macchine coinvolte, grazie a Dio nessuno grave".