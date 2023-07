Incidente stradale a Capaccio, Luca muore a 45 anni: lutto a Nocera Inferiore e Agropoli L’incidente stradale in località Licinella di Capaccio, nei pressi dell’incrocio con Via Cimabue, attorno alle ore 4,00.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Nocera Inferiore e ad Agropoli per la scomparsa di Luca Canale, morto a seguito di un violento incidente stradale avvenuto questa mattina a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Qui, secondo le prime ricostruzioni, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter, la cui dinamica è ancora da ricostruire. Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, Luca, 45enne originario di Agropoli, ma residente a Nocera Inferiore, che è deceduto purtroppo nell'impatto. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa.

L'incidente stradale questa mattina a Capaccio

L'incidente stradale è avvenuto, secondo le prime informazioni, in località Licinella di Capaccio, nei pressi dell'incrocio con Via Cimabue, attorno alle ore 4,00 di questa mattina, domenica 23 luglio 2023. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il conducente dello scooter, a seguito dell'impatto, sarebbe finito sull'asfalto e l'impatto gli sarebbe stato fatale. L'auto, invece, dopo l'incidente, si sarebbe scontrata con un lampione.

Sul posto sono arrivati i sanitari dell'ambulanza del 118 che hanno avviato subito i primi soccorsi e i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato i rilievi e le indagini per definire il quadro di quanto accaduto. I due veicoli coinvolti nell'incidente, una Lancia Ypsilon e uno scooter Piaggio Beverly, sono stati sequestrati su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

Tanti messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di dolore per la triste perdita e di vicinanza ai familiari. “Stamattina – si legge in uno di questi – ci ha lasciato prematuramente per un incidente stradale Luca Canale”. “Era un uomo che viveva la sua vita con semplicità – prosegue – sempre in compagnia di amici che gli volevano e gli vogliono molto bene. Il dolore della perdita è fortissimo, va via un pezzo di te, della tua vita, chi lo ha provato lo sa”.