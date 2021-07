Incidente stradale ad Ercolano, 54enne caduto dallo scooter muore per le ferite: aperta indagine Incidente stradale ad Ercolano ieri sera: un uomo di 54 anni è caduto dallo scooter, per motivi ancora da chiarire, e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, è deceduto. Si indaga sulle cause dell’incidente. Non si esclude alcuna pista. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale ad Ercolano, dove ieri sera, domenica 25 luglio, un uomo di 54 anni è caduto dallo scooter, per motivi ancora da chiarire, sbattendo rovinosamente a terra. Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, purtroppo, però, nonostante l'intervento del personale sanitario per lui non c'è stato nulla da fare. È deceduto a seguito delle ferite riportate nell'impatto. L'incidente è avvenuto in via Benedetto Cozzolino. Il motociclista, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di uno scooter Beverly 250 e procedeva in direzione Torre del Greco, quando, arrivato all'altezza dell’incrocio con via Cegnacolo, è caduto dal mezzo.

Sul posto sono subito arrivati gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Portici – Ercolano e gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire la causa della morte. Non si esclude nessuna pista. Né che possa essersi trattato di una caduta accidentale legata magari ad un malore, né che l'uomo possa essere stato eventualmente investito. La salma è stata sequestrata dal magistrato di turno per l'esame autoptico. Mentre non si esclude che possano essere acquisite le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i veicoli che erano in circolazione nell'ora in cui sarebbe avvenuto l'incidente.

