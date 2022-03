Incidente stradale a Salerno, auto si ribalta Scontro tra due vetture alla rotatoria di via Allende, sul posto sanitari del Vopi e polizia locale.

Violento incidente stradale a Salerno oggi pomeriggio, 20 marzo 2022. Due auto si sono scontrate, all'altezza della rotatoria che si trova all'incrocio tra via Allende e via Wenner, sulla strada che conduce alla zona industriale. Una delle due vetture, a seguito del forte impatto, ha fatto una carambola finendo ribaltata col tetto sul manto stradale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: l'ambulanza con il personale sanitario del Vopi e gli agenti della Polizia Municipale.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Per fortuna, nonostante l'impatto sia stato apparentemente molto forte, al momento non si registrano feriti gravi. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni passanti. La carreggiata è stata temporaneamente interdetta dalla polizia locale, per consentire i rilievi del caso e di liberare la strada dai residui dello scontro.

Solo ieri, in un altro incidente stradale nel comune di Pietravairano, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è deceduto, dopo essere finito fuori strada con la sua automobile ed essere precipitato nella scarpata al lato della carreggiata. Anche in quel caso l'auto si è ribaltata. Due giorni fa, invece, in via Girolamo Santacroce, nel centro di Napoli, un'automobile si è ribaltata in seguito ad un incidente, finendo anche per scavalcare il divisore tra le due corsie che regolano il traffico. Traffico in tilt in entrambe le direzioni fino alla rimozione del veicolo e alla messa in sicurezza della strada: ferita, in maniera non grave, la persona alla guida della vettura.