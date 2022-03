Sbanda con l’auto e finisce nella scarpata, morto 32enne a Pietravairano (Caserta) Un 32enne è morto un incidente stradale a Pietravairano (Caserta): la sua automobile è uscita di strada e si è ribaltata nella scarpata.

A cura di Nico Falco

Un giovane di 32 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, 19 marzo, a seguito di un incidente stradale nel comune di Pietravairano, in provincia di Caserta: è finito fuori strada con la sua automobile ed è precipitato nella scarpata al lato della carreggiata, quando i soccorsi hanno estratto il corpo dalle lamiere era già senza vita. La ricostruzione è in via di definizione.

L'intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 18 di oggi. Sul posto le unità del Comando provinciale di Caserta, distaccamento di Piedimonte Matese, col supporto di una ambulanza. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale Sp 10, nel territorio di Pietravairano. La dinamica non è del tutto ricostruita ma, stando a quanto appurato, il 32enne, che era da solo nell'abitacolo, avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finito nella scarpata adiacente; l'automobile, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta, si è ribaltata. Le cause dell'incidente non sono ancora note. Non si esclude che il 32enne sia uscito di strada a causa dell'alta velocità o di una manovra azzardata, forse per evitare un ostacolo comparso all'ultimo istante sulla carreggiata, mentre non risultano coinvolte altre automobili.

Nell'incidente l'automobile si è gravemente danneggiata, i pompieri sono riusciti ad estrarre il corpo soltanto dopo un lungo lavoro di taglio con l'attrezzatura specifica; il corpo del 32enne è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno però potuto soltanto constatare il decesso. Successivamente i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell'automobile in vista della rimozione.