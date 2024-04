video suggerito

Tenta di speronare l'auto della ex moglie davanti al nuovo policlinico di Caserta L'ex marito, che da tempo la minacciava, ha provato a speronarla con l'auto: l'uomo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. La vicenda a Caserta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha tentato di buttare fuori strada l'automobile della ex moglie all'altezza della rotonda nei pressi del nuovo policlinico di Caserta: ma la donna è riuscita a non perdere il controllo del veicolo, e a chiamare i carabinieri dopo essersi fermata nel piazzale del vicino distributore di benzina. La vittima è una 49enne casertana, che da tempo era perseguitata dall'ex marito.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna era già stata vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito al punto che nel 2013 lo aveva allontanato da casa, decidendo di separarsi. Poi però lo aveva riaccolto in casa visto che la figlia soffriva per la separazione: ma l'uomo, dopo qualche anno di quiete, aveva ripreso nell'ultimo periodo ad essere aggressivo e violento, costringendo la donna ad allontanarlo nuovamente.

L'ex marito, però, ha iniziato subito a seguirla ovunque, iniziando anche a riempirla di telefonate e messaggi, ma anche insultandola e minacciandola nei supermercati dove la donna andava a fare spesa, sul luogo di lavoro, e perfino prendendo a calci la sua automobile parcheggiata, che a volte veniva "bloccata" dalla sua, messa di proposito in posizioni strategiche. Anche ieri l'aveva seguita, per poi lanciarsi all'inseguimento in automobile e tentando di speronarla attorno alle 17.30 circa all'altezza della rotonda nei pressi del nuovo policlinico.

La donna, dopo essere riuscita a mantenere il controllo dell'auto, ha chiamato il 112 da un vicino distributore di benzina dove si era rifugiata. Sul posto, sono così arrivati gli agenti della della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, che hanno bloccato l'uomo mentre tentava di allontanarsi. Portato in caserma, l'uomo è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari.