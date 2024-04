video suggerito

Incidente tra autotreni sull'Autostrada A1, la vittima è Ciro Scarpato, 63 anni: lutto nel Napoletano Si chiamava Ciro Scarpato ed era di Saviano, nella provincia di Napoli, il camionista di 63 anni morto in un incidente sull'Autostrada A1 lo scorso 19 aprile.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Ciro Scarpato e aveva 63 anni, il camionista morto nel grave incidente stradale, nel quale si sono scontrati diversi autotreni, verificatosi venerdì 19 aprile sull'Autostrada A1, tra San Vittore e Caianello, a cavallo tra il Lazio e la Campania. Ciro Scarpato era originario di Saviano, cittadina nell'area del Nolano, in provincia di Napoli, la cui comunità adesso è in lutto per la sua scomparsa.

L'incidente sull'Autostrada A1: coinvolti quattro tir

L'incidente in cui ha perso la vita Ciro Scarpato si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 19 aprile. Al chilometro 700 dell'Autostrada A1, in direzione Napoli, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati quattro tir: ad avere la peggio proprio il 63enne, alla guida di uno dei mezzi pesanti, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco – sia dal Casertano che da Frusinate – che hanno liberato Ciro Scarpato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118: per l'uomo, però, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Per consentire l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine – che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente – ci sono state forti ripercussioni sulla circolazione automobilistica: si sono registrati, infatti, ben 18 chilometri di coda in direzione del capoluogo campano.