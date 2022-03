Napoli, incidente su via Girolamo Santacroce: l’automobile si ribalta sulla strada Incidente su via Girolamo Santacroce, nel centro storico di Napoli. Un’automobile si è ribaltata altezza del divisore di carreggiata. Municipale sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’automobile ribaltatasi dopo l’incidente su via Girolamo Santacroce. Foto / Fanpage.it

Paura nella notte a via Girolamo Santacroce, nel centro storico di Napoli: un'automobile si è ribaltata in seguito ad un un incidente, finendo anche per scavalcare il divisore tra le due corsie che regolano il traffico. Traffico in tilt in entrambe le direzioni fino alla rimozione del veicolo e alla messa in sicurezza della strada: ferita, in maniera non grave, la persona alla guida della vettura. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. Tante le persone scese in strada dopo l'impatto, accorse dopo aver sentito i rumori causati dall'incidente.