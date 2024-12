video suggerito

Incidente stradale a Napoli, l'auto si ribalta: due feriti. Patente ritirata Incidente stradale in viale della Villa Romana a Ponticelli. Due feriti. Indagini della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale nella notte a Napoli. Un'auto perde il controllo e si ribalta. L'impatto è molto forte e restano ferite le due persone a bordo. Si tratta di due uomini di 28 anni. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto questa notte, lunedì 2 dicembre 2024, in viale della Villa Romana, a Ponticelli, quartiere della zona orientale, poco dopo la mezzanotte. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, dell'Unità Operativa Stella, guidata dal comandante Maggiore Gaetano Vassallo, che hanno avviato le indagini di rito ed eseguito i rilievi del caso.

Auto si ribalta a Ponticelli, indagini della Polizia locale

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Non risulterebbero, quindi, al momento, altri veicoli coinvolti. L'auto, ad un certo punto, avrebbe perso il controllo e si sarebbe ribaltata, finendo col tettuccio sull'asfalto. Gli agenti dei caschi bianchi hanno proceduto al ritiro in via cautelare della patente al conducente. Quest'ultimo, come da prassi, è stato anche sottoposto ai test per alcol e droga, come prevedono le procedure in questo caso.

Sul posto l'ambulanza del 118: 2 feriti

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118. I due feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario che ne ha valutato le condizioni mediche ed ha prestato il primo intervento. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.