video suggerito

Incidente stradale a Corso Umberto, ferita una donna: è grave in ospedale Incidente stradale a Corso Umberto I, investita una donna: è grave in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale questa mattina in Corso Umberto I a Napoli. Una donna è rimasta gravemente ferita. Non sono ancora chiare le circostanze del sinistro. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, con una pattuglia dell'Unità Operativa locale, in collaborazione con i colleghi dell'Infortunistica Stradale, che stanno indagando sulla vicenda. La vittima sembra sia stata investita da una moto, il cui conducente si sarebbe fermato per prestare soccorso. Le condizioni della donna ferita sarebbero gravi. Soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata. L'incidente è avvenuto a poca distanza di tempo da un altro sinistro registrato questa mattina a Corso Vittorio Emanuele, dove un uomo a bordo di un'auto si è schiantato su paletti e motorino di fronte all'Università Suor Orsola Benincasa.

Donna investita da moto a Corso Umberto, Sorrentino: "Aumentare la sicurezza"

Sulla vicenda è intervenuta la vicepresidente del consiglio comunale, Flavia Sorrentino, che ribadisce:

l’urgenza di interventi per garantire la sicurezza stradale.Episodi come questo non possono più essere tollerati. È fondamentale che l'amministrazione acceleri la messa in opera del progetto già finanziato che prevede la rimozione dei new jersey su Corso Umberto e la posa di cordoli spartitraffico, più efficienti e sicuri. Sottolineo, inoltre, la necessità di dare seguito alle istanze dei commercianti della zona, che da tempo segnalano criticità legate alla sicurezza e alla vivibilità dell’area. I commercianti di Corso Umberto vivono ogni giorno le difficoltà di una strada trafficata e pericolosa. Hanno più volte sollecitato l’esigenza di un miglioramento della segnaletica, dell’illuminazione e una maggiore vigilanza sul rispetto delle regole. È nostro dovere individuare ed attivare insieme soluzioni condivise ed efficaci perché la sicurezza e il benessere dei cittadini, dei turisti e di chi fa impresa e crea posti di lavoro, deve essere la nostra priorità assoluta.