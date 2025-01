Auto si schianta a Corso Vittorio Emanuele: paletti saltati e motorino distrutto: incidente a Napoli

video suggerito

Incidente stradale all'altezza dell'Università Suor Orsola Benincasa al Corso Vittorio Emanuele. Auto si schianta contro i paletti e un motorino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale questa mattina al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, dove un'auto, per motivi ancora da accertare, si è schiantata contro i paletti che si trovano sul margine della strada, sfondandoli e facendone saltare alcuni e finendo la sua corsa contro un motorino parcheggiato, che ha riportato pesanti danni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, per eseguire i rilievi del caso. Non è chiaro, al momento, se ci siano stati feriti.

L'incidente stradale è avvenuto oggi, venerdì 17 gennaio 2025, all'altezza dell'ingresso dell'Università Suor Orsola Benincasa, e poco distante dall'Istituto Pontano. Un tratto di strada molto frequentato, ad ogni ora del giorno e della notte, per la presenza di studenti, professori e personale. Per scongiurare incidenti stradali, il Comune di Napoli ha fatto installare le strisce pedonali rialzate, in corrispondenza dell'ingresso della sede universitaria, dove si trova anche il semaforo.

Foto Fanpage.it