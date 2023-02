Incidente stradale a Capodimonte, auto vola su un’altra vettura in via Miano L’incidente in via Miano, dove morì nel 2021 il 27enne Adrian Olmo. Il Comune pochi giorni fa aveva messo le strisce pedonali rialzate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale ieri sera in via Miano a Capodimonte, dove un'auto, per motivi ancora da chiarire, è volata finendo su un'altra auto che si trovava vicino. In pratica, è salita sul cofano della seconda vettura. L'incidente è avvenuto a ridosso delle strisce pedonali e della fermata del pullman e si è verificato attorno alle ore 18,30. Per fortuna, sembra che, dalle prime ricostruzioni, non ci siano stati feriti. Sul posto sono poi arrivati i carri attrezzi per portare via le vetture coinvolte nello scontro. Le foto sono state poi pubblicate sulla pagina Facebook "Abitanti di Capodimonte e non".

Due anni fa la morte del 27enne Adrian Olmo

Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica dell'incidente. Via Miano, la strada che collega Capodimonte a Miano e costeggia il Real Bosco di Capodimonte è una arteria a percorrenza veloce, frequentata da migliaia di automobilisti ogni giorno. Su via Miano si verificano spesso incidenti dovuti all'alta velocità. Solo due anni, fa, a novembre 2021, nella stessa strada perse la vita il 27enne Adrian Olmo. Il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, quando fu travolto da un'automobile ad alta velocità che lo centrò in pieno, scaraventandolo al suolo. Un impatto tremendo, che non gli lasciò scampo, mentre il pirata della strada fuggì.

Pochi giorni fa il Comune ha installato le strisce rialzate

Anche per l'ondata di indignazione di quell'incidente, i cittadini chiesero a viva voce all'amministrazione di prendere provvedimenti. Pochi giorni fa, il Comune ha installato le strisce pedonali rialzate, poco distante dal punto dove è avvenuto l'incidente di ieri sera. "Purtroppo, commenta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità – si può mettere tutto, dossi, telecamere, attraversamento pedonale rialzato, cuscini berlinesi, ma tutto questo non basta se non ci sono anche senso civico e coscienza".