Incidente stradale a Campagna, il gioielliere Sabato Mele muore a 45 anni: i funerali a Pontecagnano

Sabato Mele

Lutto nel Salernitano per la morte di Sabato Mele, noto gioielliere di Pontecagnano Faiano, ma residente a Giffoni Valle Piana, vittima di un tragico incidente stradale in moto avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dell'uscita di Campagna. Mele viaggiava sulla corsia sud a bordo della sua motocicletta quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion che viaggiava nella stessa direzione. L'impatto, purtroppo, gli è stato fatale. Mele, artigiano e negoziante molto noto e apprezzato nella zona, aveva 45 anni: lascia moglie e figlia. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Ulivo in via Giulio Pastore 2A, uscita direzione Pontecagnano. Mentre i funerali si terranno domani, martedì 18 novembre, alle ore 9,45, nella Chiesa dell'Immacolata Concezione di Pontecagnano.

Lutto a Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana per la morte del 45enne

La sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutta la comunità del Salernitano, dove Mele era amato e benvoluto. "Distrutto, annientato – scrive un amico sui social – Non è possibile, non ci posso credere. Ho perso uno dei miei più cari amici…ho perso un fratello, se ne è andato in un attimo. Un brutto incidente stradale si è portato via Sabato Mele. Sabatino eri il mio gioielliere di fiducia, quando venivo nel tuo negozio mi consigliavi sempre il meglio dei tuoi gioielli. Gioielli che tu da grande maestro orafo creavi e forgiavi con le tue mani, personalizzavi in modo impeccabile le tue creazioni amico mio".

L'incidente è avvenuto sabato scorso, 15 novembre. Mele è stato soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno e trasportato in codice rosso all’ospedale di Eboli, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. È deceduto dopo il ricovero presso il reparto di Rianimazione, nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita. Indagini affidate alla polizia stradale della sottosezione di Eboli.