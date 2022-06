Incidente sul Lungomare, ragazzo in moto cade e si ferisce: è grave al Cardarelli Incidente in viale DOhrn nella notte di lunedì. Si indaga sulla dinamica. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sul Lungomare di Napoli. Ferito gravemente un ragazzo che era a bordo di una moto. Il giovane è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato al Cardarelli dove è ricoverato in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente è avvenuto in viale Anton Dohrn, la strada parallela a via Caracciolo, nella notte di lunedì. Sulla vicenda è aperta una indagine della Polizia Municipale di Napoli, reparto infortunistica stradale, per cercare di capire cosa sia accaduto e cosa possa aver procurato il grave incidente.

Un altro grave incidente stradale a Napoli è avvenuto mercoledì notte in via Diocleziano, nel quartiere occidentale di Fuorigrotta. Un'auto con a bordo tre ragazzi – un uomo e due donne – secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da chiarire, verso le ore 3 di notte, avrebbe urtato alcuni paletti e avrebbe perso il controllo scontrandosi anche con alcune auto parcheggiate. L'auto, poi, a causa dell'impatto è volata in aria ribaltandosi sulla strada. Per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Sempre nella stessa notte, verso le 5, un altro incidente è avvenuto a Fuorigrotta, nella zona di Cavalleggeri d'Aosta. Qui, secondo le prime ricostruzioni, un'auto di grossa cilindrata ha perso il controllo e si è schiantata contro un tabellone pubblicitario a bordo strada, distruggendolo. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti gravi. La X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta sta lavorando per aumentare la sicurezza stradale con telecamere e dossi.