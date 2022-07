Incidente in scooter a Ibiza, il napoletano Gian Lorenzo Formica muore a 37 anni Il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sull'isola di Ibiza, dove un giovane napoletano, Gian Lorenzo Formica, 37 anni, è morto in seguito a un incidente stradale. L'isola spagnola, famosa in tutto il mondo e meta di vacanze tra le più gettonate, proprio in questo periodo viene presa d'assalto da turisti provenienti da ogni parte del globo; qui, invece, il 37enne ha purtroppo trovato la morte prematuramente. Secondo quanto riportano i media locali, da una prima ricostruzione dell'incidente, Gian Lorenzo Formica stava guidando uno scooter e stava percorrendo avenida Pedro Matutes Noguera quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile guidata da una donna. Soccorso dai sanitari, il 37enne è stato portato all'Hospital Can Misses dell'isola dove, nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto.

Sulla vicenda indagano le autorità locali, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, che come detto risulta poco chiara. È molto probabile che, come da prassi in questi casi, gli inquirenti spagnoli procederanno con l'autopsia prima di riconsegnare il corpo ai famigliari in Italia. Da quanto riportano ancora i media locali, la donna alla guida dell'automobile con la quale si è scontrato lo scooter del 37enne è stata sottoposta agli esami specifici per rilevare la presenza di alcol o droghe nel sangue: avrebbero dato esito negativo.

Tanti i messaggi sul web per la morte di Gian Lorenzo Formica

Quando in Italia è arrivata la notizia della morte del 37enne, sono stati tantissimi i messaggi apparsi sui social network di coloro che lo conoscevano e che hanno espresso dolore, rabbia e incredulità per la scomparsa del loro amico. "È davvero un giorno triste, ma nessuno potrà mai cancellare il tuo sorriso e tutte le volte che ci hai fatto sorridere. Se ne va un amico leale, sincero, onesto (anche se resterà sempre qui)… Ci rivedremo un giorno" scrive un amico su Facebook.