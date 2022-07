Incidente in scooter a Eboli, Giuseppe D’Aniello muore a 28 anni Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate, di cui era originario il 28enne, lo ha ricordato su Facebook: “Un ragazzo bellissimo, educato e cordiale con tutti”.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, rivelatosi purtroppo mortale, a Eboli, nella provincia di Salerno: questa mattina, venerdì 29 luglio, sulla Strada Provinciale 417 "Aversana", uno scooter Honda Sh e una vettura, un'Alfa Romeo Stelvio, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio, purtroppo, il conducente del mezzo a due ruote, Giuseppe D'Aniello, 28 anni, imprenditore residente a Sant'Antonio Abate, nella provincia di Napoli: soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove poco dopo ne è stato constatato il decesso. Il corpo del 28enne è stato trasferito all'obitorio del nosocomio per gli accertamenti del caso; sul luogo dell'incidente, per i rilievi utili a ricostruirne la dinamica, sono invece intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.

Il sindaco di Sant'Antonio Abate: "Sempre educato e cordiale con tutti"

La notizia della morte di Giuseppe D'Aniello ha sconvolto la comunità di Sant'Antonio Abate, cittadina alle porte della Penisola Sorrentina, dove il giovane era molto conosciuto: anche il sindaco Ilaria Abagnale ha voluto ricordare, sui social, Giuseppe D'Aniello. La prima cittadina ha scritto:

Divulgare la notizia del decesso di un nostro giovane concittadino di soli 28 anni mi invade i pensieri e li ricolma di sofferenze.Penso ad un ragazzo bellissimo, sempre educato e cordiale con tutti, stroncato d’improvviso alla vita ed al futuro a cui stesse lavorando. Penso alla famiglia, così voluta bene per la giovialità che ha sempre rallegrato chiunque ne condividesse la compagnia e che oggi si ritrova ad affrontare la tragica perdita di un figlio, che porta con sé un dolore inesprimibile

Il sindaco Abagnale ha poi espresso alla famiglia D'Aniello il cordoglio dell'intera amministrazione comunale per la perdita del loro caro Giuseppe.