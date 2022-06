Incidente in moto, Nicola Della Volpe muore dopo 5 giorni in ospedale: aveva 29 anni Il giovane è purtroppo deceduto nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito all’incidente dello scorso venerdì.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di San Marcellino, cittadina della provincia di Caserta, è in lutto per la morte di Nicola Della Volpe, 29 anni, deceduto nelle scorse ore all'ospedale Cardarelli di Napoli, cinque giorni dopo un incidente stradale nel quale era stato coinvolto. Stando a quanto si apprende, lo scorso venerdì, 27 maggio, Nicola si trovava a bordo della sua motocicletta proprio a San Marcellino e stava percorrendo via Lazio quando si è verificato l'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire. Soccorso dal 118, le condizioni del 29enne sono apparse subito complicate, motivo per il quale è stato trasportato al Cardarelli: nel nosocomio napoletano, purtroppo, a causa della gravità delle ferite riportate, Nicola Della Volpe è morto dopo cinque giorni di ricovero.

Tanti, tantissimi i messaggi che sono apparsi sui social network quando la notizia della morte del 29enne si è diffusa a San Marcellino: Nicola era infatti molto conosciuto nella zona, in quanto proprietario di un ristorante tra la stessa San Marcellino e Aversa. "Non doveva andare così, sei volato via troppo in fretta" recita uno dei tanti messaggi di rabbia e dolore apparsi sui internet questa mattina.

Giugliano piange Emanuele, morto a 21 anni in un incidente

Solo qualche giorno fa, un'altra tragedia della strada ha colpito invece Giugliano, nella provincia di Napoli, dove Emanuele Svolazzo, 21 anni, è morto in seguito a un incidente. Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal mezzo a due ruote e ha impattato violentemente contro un paletto di ferro posto in strada.