Incidente stradale a Giugliano: cade dallo scooter, morto un ragazzo di 21 anni Da quanto si apprende, il giovane ha impattato contro un paletto di ferro posto in strada: la corsa in ospedale si è rivelata purtroppo inutile.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Tragico incidente stradale a Giugliano, in provincia di Napoli, nella serata di oggi: il bilancio è purtroppo di un giovane di 21 anni deceduto a seguito del sinistro. Stando a una prima ricostruzione del drammatico accadimento, l'incidente sarebbe avvenuto dopo le 19 di oggi in via Manzoni: da quanto si apprende, la giovane vittima si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato violentemente contro un paletto di ferro posto in strada. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118, ma le condizioni del 21enne sono apparse subito disperate: purtroppo la corsa all'ospedale si è rivelata vana e il giovane è arrivato già morto all'ospedale San Giugliano.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto appare ancora poco chiara: via Manzoni è infatti stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei sanitari e le indagini delle forze dell'ordine.

Tra Napoli e Pozzuoli un uomo morto annegato in mare

Nella giornata odierna, nel tardo pomeriggio, un'altra tragedia ha avuto luogo nel tratto di mare compreso tra Napoli e Pozzuoli: un giovane uomo, del quale non sono ancora note le generalità, è morto annegato. Subito dopo essere entrato in acqua, tra il lungomare puteolano di via Napoli e La Pietra, a Bagnoli, l'uomo ha avuto difficoltà e ha chiesto aiuto agli altri bagnanti, che però non sono riusciti ad intervenire a causa del mare agitato. Sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.