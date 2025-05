Incidente in moto a Ischitella: 15enne in pericolo di vita, grave il fratello

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 15 anni in pericolo di vita, il fratello di 16 anni in gravi condizioni, entrambi ricoverati in ospedale: è il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 4 maggio, tra Lago Patria e località Ischitella, comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. I due, a quanto si apprende, erano in sella a una motocicletta di cilindrata 100 quando si sono scontrati contro un'automobile.

Sul posto, per i soccorsi, sono stati fatti intervenire un'ambulanza non medicalizzata da Castel Volturno e l'automedica della postazione Varcaturo dell'Asl Napoli 2. Lo schianto intorno alle 12.30. Stando alle prime ricostruzioni i due si sarebbero scontrati con un'automobile che stava uscendo dal cancello di un'abitazione privata. Il ragazzo più grave è stato trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in pericolo di vita, mentre l'altro è stato portato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica.