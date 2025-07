Incidente in bici nel Salernitano, bimbo di 10 anni ricoverato in gravi condizioni

Immagine di repertorio

Ha perso il controllo della bicicletta ed è finito rovinosamente contro il muro di un'abitazione, sbattendo con la testa, e ha riportato così un trauma al volto e una lieve emorragia cerebrale. È ricoverato, in gravi condizioni, un bambino di 10 anni del Salernitano, trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per le sue delicate condizioni; i medici hanno escluso il pericolo di vita.

L'incidente è accaduto a Novi Velia, piccolo comune del Cilento da poco più di 600 abitanti, nella serata di ieri, 23 luglio. Il piccolo, a quanto si apprende, stava percorrendo una discesa al centro del borgo; probabilmente a causa della velocità raggiunta non è riuscito a frenare in tempo e, con la bici ormai ingovernabile, si è schiantato contro il muro esterno dell'edificio al termine della strada.

È stato soccorso dal 118 e inizialmente accompagnato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti. I medici, dopo le valutazioni sul quadro clinico, hanno deciso per il trasferimento all'ospedale napoletano in eliambulanza. Durante la notte il piccolo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che si è concluso con successo; le sue condizioni sono attualmente stabili e i medici hanno così potuto escludere il pericolo di vita.

Nelle scorse ore molti residenti della piccola comunità cilentana hanno contattato la famiglia per sincerarsi della salute del piccolo e per mostrare vicinanza; i genitori hanno risposto con un messaggio sui social, ringraziando tutti per l'interesse dimostrato e spiegando che, dopo l'intervento, le condizioni sono in miglioramento.