Incidente col trattore a Paestum, agricoltore muore dopo 5 mesi di agonia

Immagine di repertorio

È morto, dopo 5 mesi di agonia, l'agricoltore di 55 anni che, nello scorso maggio, era rimasto gravemente ferito in un incidente a Capaccio Paestum, nel Salernitano: l'uomo era stato travolto dal suo trattore, che si era ribaltato ed era finito in un fosso. Nonostante i lunghi mesi di degenza, l'uomo non si è mai ripreso dalle lesioni riportate in quella circostanza. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio del "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, l'ospedale dove l'uomo era ricoverato da mesi.

L'incidente risale allo scorso 26 maggio. Il 55enne si trovava in località Feudo, all'interno di un podere privato, stava lavorando con una trincia quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato ed è finito in un fosso, travolgendo l'uomo; è possibile che il veicolo abbia perso aderenza col terreno per via di un'area dissestata. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio capoluogo, i Vigili del Fuoco di Agropoli e una ambulanza della Croce Rossa; ai soccorritori la situazione era subito apparsa critica, per ridurre i tempi del trasporto in ospedale era stato fatto intervenire l'elisoccorso e l'uomo era stato portato con urgenza al Ruggi, dove era arrivato in condizioni estremamente gravi.

Nelle settimane successive i sanitari hanno tentato di salvarlo ma le lesioni riportate a maggio col trattore si sono rivelate troppo profonde; è rimasto ricoverato fino al decesso, avvenuto nelle scorse ore. I familiari, profondamente scossi dalla tragedia, hanno chiesto che si faccia chiarezza sulle cause dell'incidente e sulla morte del 55enne. È presumibile che venga disposta l'autopsia.