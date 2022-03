Incidente autostradale sull’Avellino-Salerno, auto sbanda e finisce contro le pareti della galleria Un secondo incidente a Parolise, sulla SS 7 Ofantina: auto esce di strada e si ribalta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale stanotte, poco dopo l'una, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un conducente alla guida di un'auto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura mentre si trovava nella Galleria del monte Pergola, al Km. 20,400 in direzione Avellino. La macchina ha sbandato finendo contro le pareti del tunnel. Alla guida c'era un ragazzo il quale è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino. Il veicolo coinvolto nell'impatto è stato messo in sicurezza. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Avellino è rimasta chiusa, per consentire i rilievi del caso ed è stata riaperta una volta ultimate le operazioni di sgombero dei detriti dalla strada.

A Parolise auto esce di strada e si ribalta

Un secondo incidente stradale si è verificato questa mattina, attorno alle ore 6. La stessa squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di via Zigarelli, è intervenuta sulla Strada Statale 7 Ofantina, nel territorio del comune di Parolise, dove un'autovettura con alla guida una signora è sbandata uscendo fuori strada e ribaltandosi. Per fortuna la donna non ha subito grosse conseguenze tanto da non essere neanche trasportata in ospedale. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.