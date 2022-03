Maxi-tamponamento sull’autostrada A16 tra Baiano e Tufino: un morto e 8 feriti nello scontro Violento incidente stradale sulla autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto compreso tra Tufino e il bivio con la A30 Caserta-Salerno verso Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla autostrada A16 Napoli-Canosa, al Km.18,700 in direzione Napoli, tra i caselli autostradali di Baiano e Tufino, si è verificato oggi pomeriggio, 25 marzo 2022, attorno alle ore 19,00. Nello scontro che ha visto coinvolte quattro auto, un uomo di 40 anni, originario di Napoli, è morto, e altre otto persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Tufino e il bivio con la A30 Caserta-Salerno verso Napoli. Il tratto è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco di Avellino, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Passeggeri intrappolati, salvati dai pompieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Nel violento impatto in uno dei quattro veicoli, un uomo ed una donna, sono rimasti incastrati nell'abitacolo, e si è reso necessario tagliare le lamiere contorte per estrarli, purtroppo l'uomo è deceduto. In totale i feriti sono stati otto, e sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino dai sanitari delle varie ambulanze intervenute per le cure del caso. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con il personale sanitario dell'ambulanza del 118, e i vigili del fuoco che si sono messi subito all'opera per liberare dalle auto coinvolte nello scontro i passeggeri e i conducenti. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Doppio incidente stradale a poca distanza

A poca distanza, sempre sulla stessa corsia, un altro incidente stradale che ha visto interessate diverse autovetture, con altre persone coinvolte. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Napoli dell'importante snodo autostradale è rimasto chiuso al traffico.

Solo questa mattina, un altro violento incidente stradale in Campania, avvenuto sulla strada statale 6 via Casilina, al km 18,600, all'altezza del territorio di Teano, in provincia di Caserta, ha portato alla morte di un 48enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dirigente dello stabilimento automobilistico Stellantis di Piedimonte San Germano (Frosinone). Lo schianto, in quel caso, ha coinvolto una moto ed un autoveicolo.