Incidente mortale sulla Casilina, deceduto Francesco Razza, dirigente della Stellantis di Cassino Incidente mortale sulla Casilina all’altezza di Teano; deceduto il 48enne Francesco Razza, dirigente dello stabilimento Stellantis di Cassino.

Francesco Razza, 48 anni, dirigente dello stabilimento automobilistico Stellantis di Cassino, è deceduto questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada statale 6 via Casilina, al km 18,600, all'altezza del territorio di Teano, in provincia di Caserta. Lo schianto, nella mattina di oggi, 25 marzo, ha coinvolto una moto ed un autoveicolo, la dinamica è in fase di ricostruzione; sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine.

In seguito all'incidente il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e per la messa in sicurezza. Per la gestione del traffico e per il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine. Stellantis era alla guida della sua motocicletta, si è scontrato con una Fiat Panda; il manager è stato soccorso poco dopo, ma nell'impatto aveva riportato ferite gravissime che con tutta probabilità lo hanno ucciso all'istante.

Il conducente dell'autoveicolo non sarebbe rimasto ferito in modo grave; come da prassi, verrà sottoposto agli esami per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcol. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Per la ricostruzione dell'incidente è al lavoro la Polizia Stradale di Caserta.

