Travolto da un autocarro mentre va in bici: morto un 65enne a Nola L’incidente si è verificato in località Piazzolla nella serata di ieri, lunedì 6 maggio. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia; indagini affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Incidente stradale mortale quello che si è verificato nella serata di ieri, lunedì 6 maggio, a Nola, nella provincia di Napoli: un uomo di 65 anni – del quale non sono ancora state rese note le generalità, originario di San Gennaro Vesuviano – è morto, travolto da un autocarro mentre si trovava in sella alla sua bici. L'incidente si è verificato in via San Gennaro 309, in località Piazzolla: per cause ancora in corso di accertamento, la bicicletta sulla quale si trovava la vittima è stata travolta da un autocarro Iveco; il 65enne è morto sul colpo.

Salma sequestrata: disposta l'autopsia

Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Nola che, unitamente ai militari della stazione di Piazzolla, hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare la dinamica dell'incidente e ad individuare eventuali responsabilità; l'autocarro che ha colpito la bici della vittima è stato sequestrato. Anche la salma del 65enne è stato posta sotto sequestro e trasferito all'obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.