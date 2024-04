Incidente Porto Napoli, scontro nave Caremar-banchine al Molo Beverello: 29 feriti, una è grave Traghetto Caremar da Ischia si scontra con le banchine al Molo Beverello: 29 feriti in ospedale. Una donna grave. L’incidente questa mattina al Porto di Napoli provocato dal maltempo. Indaga la Capitaneria di Porto. Le immagini dell’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incidente al Porto di Napoli, dove un traghetto "Isola di Procida", della compagnia di navigazione Caremar, proveniente da Capri, dove è in corso il G7 Esteri, si è scontrato contro le banchine del Molo Beverello, probabilmente a causa del vento forte e dal mare mosso per il maltempo. Sarebbero almeno 29 i feriti, secondo le prime informazioni acquisite da Fanpage.it da fonti accreditate, in maggioranza però con lievi contusioni, trasportati in ambulanza in ospedale o arrivati al Pronto Soccorso con mezzi propri. Tra questi una passeggera sarebbe più grave, in codice rosso. Sul posto sono intervenute varie ambulanze del 118. La Capitaneria di Porto ha aperto un'inchiesta.

Scontro traghetto-banchine al Porto di Napoli: inchiesta della Capitaneria

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda è in corso una inchiesta della Capitaneria di Porto di Napoli. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 10,14, in fase di ormeggio. Secondo le prime ricostruzioni, il traghetto veloce era partito dall'isola di Capri. A bordo c'erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. I passeggeri erano in piedi perché la nave stava attraccando e i viaggiatori stavano per scendere. Il forte e improvviso impatto li ha destabilizzati. Molti hanno perso l'equilibrio, cadendo a terra, gli uni sugli altri. O urtando poltrone e altri arredi della nave. I feriti sarebbero 29, trasportati tutti in ospedale.

Il presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, Andrea Annunziata ha commentato:

«Massima assistenza ai feriti. Aspettiamo la fine delle indagini da parte della Capitaneria per ogni commento all'incidente, dopodiché adotteremo tutti i provvedimenti di nostra competenza».

Foto Fanpage.it

Il bollettino medico sui feriti nell'incidente al porto di Napoli

Immediatamente è stata allertata la Centrale Operativa 118 dell’ASL Napoli 1 Centro. Prontamente sono state allertate le Ambulanze “Porto”, “Annunziata”, anche con l’unità

medica “moto”, nonché le postazioni “Ferrovia” e “Nazionale”.

Sul luogo dell’incidente è stato allestito un PMA (Posto Medico Avanzato) e dal coordinatore soccorsi è stato richiesto ulteriore invio di ambulanze. La centrale operativa ha dunque attivato le postazioni “San Paolo”, “Dimissioni” e “Incurabili”.

Il personale sanitario intervenuto sul posto ha prontamente provveduto alla valutazione dei feriti e, successivamente, al loro trasporto presso i Pronto Soccorsi cittadini in base al codice di gravità.

Alle ore 12,15, l'Asl di Napoli ha emanato un secondo bollettino sanitario, con il report dei feriti, come riportato di seguito:

– n°7 feriti trasportati dal Servizio 118 al PS Cardarelli:

1 trauma maxillofacciale G

1 trauma maxillofacciale V

1 trauma policontusioni G

1 trauma policontusioni G

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

– n°2 feriti trasportati dal Servizio 118 al San Paolo

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

– n°2 trasportati trasportati dal Servizio 118 al PS Ospedale del mare

1 trauma policontusioni R

1 trauma maxillofacciale G

– n°2 trasportati dal Servizio 118 al PS CTO

1 sosp. les. ossea arto super. G

1 sosp. les. ossea arto infer. V

– n°2 trasportati dal Servizio 118 al Fatebenefratelli

1 sosp. les. ossea arto super. V

1 stato conf. per trauma cranico G

– n°3 trasportati dal Servizio 118 al PS Villa Betania

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

– n°3 trasportati dal Servizio 118 al PS P.O. dei Pellegrini

1 trauma policontusioni G

1 trauma policontusioni V

1 trauma policontusioni V

– n°8 arrivati con mezzi propri al PS P.O. dei Pellegrini in fase di approfondimento

Si evidenzia che al momento della diffusione di questa nota ci sono ancora alcuni feriti in fase di valutazione.

A Capri è in corso il G7 Esteri

A Capri, l'isola azzurra del Golfo di Napoli, è in corso il G7 degli Esteri, iniziato il 17 aprile e in conclusione oggi, 19 aprile. Al vertice partecipano i ministri degli Esteri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre all'Unione europea, che si confronteranno sui temi dell'agenda internazionale: da Iran e Israele alla Palestina, dall'Ucraina al Mar Rosso. Il vertice è presieduto dal ministro italiano degli Esteri, Antonio Tajani.