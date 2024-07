Al porto di Napoli arrivati 55 migranti a bordo della nave Ocean Viking

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

La nave Ocean Viking

Cinquantacinque migranti sono approdati stamane, alle 11.30, al porto di Napoli, scesi dalla nave Ong Ocean Viking, attraccata alle ore 9,00 al porto di Napoli. I migranti erano stati salvati in due distinti interventi in area sar maltese. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, «esprime il più vivo ringraziamento a tutti gli enti e le istituzioni che hanno collaborato, con la consueta efficacia e sinergia, all'evento e, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, al Comune di Napoli – Assessorato al Welfare, all'Asl Napoli 1 Centro, all'Autorità Portuale, all'Ufficio Sanitario Marittimo, della Protezione Civile Regionale, alle Forze dell'Ordine, alla Capitaneria di Porto, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e alla Caritas Diocesana». La Regione Campania ha garantito la prima assistenza ai migranti attraverso l'Aasl. Napoli 1 Centro presso il Residence dell'Ospedale del Mare.