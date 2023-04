Incidente al Centro Direzionale di Napoli, due automobili si scontrano nel sottopassaggio Scontro tra due automobili nel sottopassaggio del Centro Direzionale di Napoli: dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che una delle due provenisse contromano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due automobili si sono scontrate nel sottopassaggio del Centro Direzionale di Napoli nella tarda mattinata di oggi: l'impatto è stato particolarmente violento, con le due vetture praticamente semi-distrutte. Stando alle primissime ricostruzioni, una delle due sarebbe arrivata a gran velocità contromano, andandosi a scontrare con l'altra vettura che procedeva invece nel giusto senso di marcia. Le immagini sono state pubblicate da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, dopo che un passante le aveva scattate. “Francesco, queste sono le immagini di un incidente avvenuto nel sottopassaggio del Centro Direzionale", spiega il cittadino che ha realizzato le immagini, aggiungendo che "le due auto hanno impattato" dopo che "una di queste andava contromano".

Forze dell'ordine che stanno arrivando sul posto per i rilievi del caso: spetterà a loro chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e quale delle due autovetture stesse effettivamente guidando nel senso opposto alla direzione di marcia. L'impatto, violentissimo, è avvenuto nel Lotto 2 del Centro Direzionale partenopeo, all'altezza della sede di una delle banche che si trovano in zona. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto pur trattandosi di una zona ad alto scorrimento di veicoli, molti dei quali in ingresso dal vicino Corso Meridionale per immettersi poi nei vicini svincoli autostradali. Allo stesso modo, non vi sono pedoni coinvolti: la zona a essi riservata si trova di fatto in superficie, sebbene non sia raro imbattersi in chi sta andando a recuperare la propria automobile, in gran parte lavoratori dello stesso Centro Direzionale.