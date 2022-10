Incidente ad Agnano, grave donna travolta. Denunciato figlio del boss di Bagnoli Denunciato per lesioni gravi il figlio del boss di Bagnoli, Napoli Est: il ragazzo ha travolto una 62enne in scooter, grave anche la ragazza che era con lui.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È stato denunciato per lesioni gravi Massimiliano Esposito Junior, figlio 19enne di Massimiliano Esposito "lo Scognato", ritenuto dalla Direzione Investigativa Antimafia boss dell'omonimo clan di camorra attivo a Bagnoli, nella periferia ovest di Napoli: il ragazzo ha investito in scooter una donna venerdì scorso lungo la strada che conduce a Pozzuoli, la vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, ha riportato diverse fratture ed è in gravi condizioni; ferita anche la ragazza che era in sella con lui, ricoverata con prognosi di 40 giorni.

L'incidente risale all'alba di venerdì scorso, 14 ottobre; i rilievi sono stati affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano. Il ragazzo, questa la ricostruzione, poco prima delle 6 del mattino era in sella su uno scooter Sh 300 con una ragazza e stava percorrendo via Provinciale San Gennaro, la strada che da Bagnoli conduce al limitrofo comune di Pozzuoli; all'altezza del civico 1 il 19enne ha investito in pieno una donna di 62 anni, originaria dell'Est Europa. I motivi dello schianto non sono ancora chiari; di certo è avvenuto in un tratto poco illuminato, e potrebbero aver concorso sia le condizioni della strada, in diversi punti dissestata, sia l'alta velocità. La notizia dell'incidente era stata anticipata dal quotidiano Il Roma.

La donna, a quanto si apprende, è stata travolta mentre attraversava la strada, lungo un tratto dove non esistono tra l'altro attraversamenti pedonali; ha riportato lesioni sia al volto sia al torace. Nell'impatto il ragazzo ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato al suolo; per lui pochi giorni di prognosi, mentre sono decisamente più gravi le condizioni della ragazza che era seduta come passeggero e che è stata ricoverata in ospedale con prognosi di 40 giorni. Sottoposto come da prassi agli esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga, Esposito è risultato negativo ai primi mentre per l'esito degli altri si dovrà attendere nei prossimi giorni; è stato denunciato anche per guida senza patente.