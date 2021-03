Tragico incidente stradale quello che si è verificato nella serata di oggi, sabato 20 marzo, ad Afragola, nella provincia di Napoli: un uomo di 46 anni è purtroppo deceduto, mentre la figlia, una bambina di 9 anni, è rimasta ferita. L'incidente si è verificato in via Saggese: il 46enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'automobile, che ha prima divelto un segnale stradale e si è poi schiantata contro il guardrail.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: stando a una prima ricostruzione, infatti, il 46enne sarebbe stato vittima di un improvviso malore, probabilmente un infarto, che gli ha fatto perdere il controllo dell'automobile, che come detto ha finito la sua corsa contro le barriere ai lati della strada. La figlia della vittima che si trovava nell'abitacolo è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale: non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da quanto si apprende, la vittima era molto conosciuta in città e sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno comparendo in queste ore sui social network in ricordo del 46enne.