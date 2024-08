video suggerito

Incidente a Villa Literno, un morto e 7 feriti: c’è anche una ragazza incinta Incidente stradale in via delle Dune. Coinvolti due auto e due ciclomotori. Uno dei feriti è grave. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Villa Literno, in provincia di Caserta, dove sono rimaste coinvolte due auto e due scooter. Il bilancio è pesante. Si contano un morto e 7 feriti. Tra questi, uno grave, a bordo del ciclomotore sul quale viaggiava anche il deceduto, e due ragazze, una delle quali incinta.

Incidente stradale in via delle Dune

Lo scontro è avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto 2024, in via delle Dune, a cavallo tra la strada di competenza comunale e quella di competenza provinciale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. A indagare sull'incidente sono i carabinieri della stazione di Villa Literno. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, uno scooter ed una motocicletta 125.

Il morto e il ferito grave non sono stati identificati. Probabilmente di origine africana, viaggiavano a bordo di uno scooter senza targa, nessuno dei due aveva i documenti di riconoscimento. Il conducente è morto mentre l'amico che era con lui è stato trasportato all'ospedale di Aversa in codice rosso, dove è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sono rimasti feriti anche due 18enni e altre tre persone tra i 17 e i 20 anni, tra le quali due ragazze che sono state trattenute in ospedale per accertamenti. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, due al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Lo scontro a pochi metri dall'incidente di maggio dove morirono tre ragazzi

Secondo le prime ricostruzioni, nel primo incidente si sarebbero scontrate due auto ed uno scooter con a bordo i due cittadini stranieri. Subito dopo sarebbe sopraggiunto un secondo motociclo che non sarebbe stato in grado di fermare in tempo. I conducenti delle due auto si sono fermati per prestare soccorso. Lo scontro è avvenuto a circa 500 metri da quello avvenuto lo scorso maggio, nel quale hanno perso la vita tre ragazzi. Tra questi Dimitri Iannone, della trasmissione Il Collegio. I cittadini chiedono il potenziamento della sicurezza stradale.