Un incidente stradale che è purtroppo costato la vita ad un giovane di soli 26 anni quello che si è verificato questa notte a Palinuro, nota località turistica del Comune di Centola, in Cilento, nella provincia di Salerno: la vittima è Carlo Marino, originario della provincia di Napoli ma residente a Caprioli, nella vicina Pisciotta. Stando a quanto si apprende, il giovane stava percorrendo la Strada Regionale 267, di ritorno da una festa di laurea, quando ha improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, perso il controllo della sua automobile ed è finito fuori strada, compiendo un volo di alcuni metri e finendo nel deposito di uno stabilimento balneare.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il 26enne dalle lamiere, e i sanitari del 118, che hanno trasportato Carlo in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Centola, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente: a questo proposito, la Procura di Vallo della Lucania ha aperto una inchiesta; nelle prossime ore, sul corpo del 26enne verrà effettuata l'autopsia per fare piena luce sulla sua morte.

Un brutto incidente è avvenuto nella notte anche a Napoli, a Posillipo, quartiere collinare della città: un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il parapetto di via Petrarca. L'uomo alla guida dell'auto, da solo nell'abitacolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni di salute non sono state rese note.