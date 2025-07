Incidente a Napoli, scontro auto-scooter: 46enne ferito gravemente, è in pericolo di vita

Incidente stradale in via Emilio Scaglione a Napoli questa mattina. Grave un motociclista di 46 anni: ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. Indaga la Polizia locale.

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina a Napoli in via Emilio Scaglione: nell'impatto ad avere la peggio è il motociclista, un uomo di 46 anni. Ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Cardarelli: è in pericolo di vita. Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è subito arrivata la Polizia locale, coordinata dalla Sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Secondo le prime informazioni, l'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 17 luglio, in via Emilio Scaglione, all'altezza del civico 31, lato San Rocco.

Incidente stradale in via Emilio Scaglione: ferito al Cardarelli

Nel sinistro sono rimaste coinvolte un'auto, guidata da una donna, e il motociclo, a bordo del quale viaggiava il 46enne. Non è chiara ancora la dinamica dello scontro, sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 7,30. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro che ha trasportato d'urgenza il ferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata ed in imminente pericolo di vita.

È stato allertato il pm di turno, che ha disposto il sequestro dei veicoli. Non è escluso che possa essere disposto, come da prassi, anche il test per alcol e droga per entrambi i conducenti. L'incidente è avvenuto nel tratto di via Emilio Scaglione, compreso tra via Marco Rocco di Torrepadula, nelle vicinanze della stazione della metro Linea 1 del Frullone, e il lato di via Scaglione dove si trova il deposito dell'Anm.