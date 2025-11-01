Incidente a Napoli, scontro auto-moto sull’A3: chiusa l’uscita San Giovanni-centro-Porto, ci sono feriti

Immagine di repertorio

Scontro tra auto e due moto sull‘autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza dell'ingresso del capoluogo partenopeo. Il violento incidente stradale, a quanto si apprende, si è verificato oggi pomeriggio, 1 novembre, attorno alle ore 17,45. Per motivi di sicurezza è stato chiuso lo svincolo San Giovanni a Teduccio-Napoli centro-Porto. Tutte le auto sono state deviate verso il Centro Direzionale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e la polizia stradale e gli ausiliari di autostrade che stanno regolando la circolazione. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code di auto in direzione Napoli.

Il personale sanitario ha provveduto ad assistere i feriti, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e si sono attivate per circoscrivere l'area del sinistro e mettere in sicurezza la zona. A causa della chiusura dello svincolo, tutti i veicoli diretti verso il centro di Napoli sono stati deviati sullo svincolo del Centro Direzionale, con conseguenti rallentamenti e traffico in tilt lungo il tratto interessato. Le operazioni di sgombero dei mezzi incidentati e la ricostruzione della dinamica hanno richiesto diverse ore, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Le forze dell'ordine hanno raccomandato agli utenti in transito sull’A3 di prestare la massima attenzione, rispettare le indicazioni del personale in servizio e, se possibile, utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità. Oggi la situazione del traffico in città era già abbastanza pesante, considerando la chiusura delle uscite della Tangenziale di Doganella e Fuorigrotta, a seguito del piano traffico per il ponte di Ognissanti e della partita del Napoli allo stadio Maradona di Fuorigrotta.