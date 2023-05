Incidente a Marano, auto travoge e uccide una donna mentre attraversa la strada Tragedia in via San Rocco a Marano, dove un’auto ha travolto e ucciso una donna di 68 anni. Ferita gravemente, è morta in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la donna di sessantotto anni investita da un'auto in via San Rocco, nel Comune di Marano. Il sinistro risale alla serata di ieri, martedì 30 maggio, e si è verificato nel territorio della provincia di Napoli. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che indagano per ricostruire l'accaduto al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti la donna stava camminando in strada. Ha attraversato e nel mentre un'auto, una Mercedes, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'ha travolta. Il conducente si è subito fermato a prestarle soccorso, in attesa che arrivasse l'ambulanza.

La donna soccorsa con codice rosso è morta in ospedale

Sul posto dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario. Le condizioni di salute della sessantottenne sono parse fin da subito disperate. I paramedici l'hanno trasportata con codice rosso all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Una corsa contro il tempo, che però non è servita a salvarla. Arrivata al pronto soccorso la donna è deceduta alle gravi ferite e ai traumi riportati. Presenti sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Il conducente del veicolo è stato accompagnato in opsedale, per essere sottoposto come da prassi, ai test alcolemici e tossicologici, per la verifica della presenza di alcol e droga nel sangue. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni, acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che passeranno al vaglio, perché potrebbero aver immortalato l'incidente. La macchina coinvolta nel sinistro è stata sequestrata ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.