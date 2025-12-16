napoli
Incidente a Gianturco, morto un uomo di 49 anni: investito da un camion in un’area privata

Incidente a Gianturco, nella zona orientale di Napoli: un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un uomo di 49 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto in un'area privata a Gianturco. L'uomo, sembrerebbe sia stato investito da un mezzo pesante, che stava operando all'interno dell'area e sarebbe deceduto poco dopo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando di Napoli, che stanno indagando sull'accaduto.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto all'interno di un'area dove erano presenti diversi mezzi pesanti. Al momento si sta cercando di ricostruire cosa sia potuto accadere. Tra le ipotesi quella che una manovra da parte di uno dei mezzi possa aver coinvolto inavvertitamente il passante. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è deceduto poco dopo.

