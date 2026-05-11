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Sorrento: cade dal muro nel cortile della cattedrale, morto 64enne di Massa Lubrense

Un 64enne di Massa Lubrense è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo mentre rimuoveva delle erbacce.
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A cura di Nico Falco
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Immagine di repertorio
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Un uomo di 64 anni di Massa Lubrense, Antonio Iovine, è deceduto in un incidente sul lavoro a Sorrento (Napoli): è caduto dal muro perimetrale della cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo; inutili i soccorsi: quando i sanitari sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era già più nulla da fare, è probabilmente morto sul colpo a seguito dell'impatto.

L'incidente si è verificato intorno alle 10.45 di oggi, 11 maggio; sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Stando a quanto fino ad ora accertato dai militari dell'Arma, il 64enne era salito sul muro perimetrale del cortile interno, adiacenze del campo sportivo, per rimuovere delle erbacce; avrebbe perso l'equilibrio proprio durante le operazioni di pulizia e sarebbe caduto nel vuoto.

Indagini sono in corso per capire a che titolo l'uomo fosse al lavoro; stando alle prime risultanze non si tratterebbe di un operaio specializzato ma di uno dei fedeli che frequentano la chiesa; resta da capire se fosse salito sul muro perimetrale per sradicare la vegetazione infestante di propria iniziativa, o se avesse ricevuto l'incarico da qualcuno.

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