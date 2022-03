Incidente a Casandrino, scooter contro auto: Danilo Laganà muore a 34 anni La giovane vittima si trovava in sella allo scooter. Ancora da chiarire la dinamica precisa dell’incidente, sulla quale indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella mattina odierna, venerdì 4 marzo, a Casandrino, nella provincia di Napoli, dove uno scooter e un'automobile si sono scontrati per cause che sono ancora in corso di accertamento: ad avere la peggio nell'incidente è stato il conducente del mezzo a due ruote, Danilo Laganà, 34 anni, che è purtroppo deceduto. Sul posto, in via Paolo Borsellino, sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dello scooter; sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Ad Acerra trovato un cadavere carbonizzato in un'auto

Non molto lontano da Casandrino, ad Acerra, intorno alla mezzanotte i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti perché era stato segnalato l'incendio di un'automobile, una Fiat 600: nell'abitacolo, i militari dell'Arma hanno purtroppo rinvenuto un cadavere carbonizzato. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia sul cadavere: l'esame sarà fondamentale per identificare il corpo e per determinare le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia e del Nucleo Investigavo di Castello di Cisterna.