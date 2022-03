Auto in fiamme ad Acerra, i carabinieri scoprono cadavere carbonizzato all’interno La drammatica scoperta intorno alla mezzanotte: i carabinieri sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e hanno scoperto il cadavere.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Drammatica la scoperta effettuata dai carabinieri, intorno alla mezzanotte, ad Acerra, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno rinvenuto un cadavere carbonizzato in un'automobile appena data alle fiamme. Come detto, intorno alla mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in località Ponte dei Cani ad Acerra dove era stato segnalato l'incendio di un'automobile, una Fiat 600. Quando i militari sono giunti sul posto, però, il rogo era già estinto: a bordo dell'automobile, purtroppo, c'era invece un cadavere carbonizzato. Sul posto il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia sul cadavere, che consentirà agli inquirenti di identificarlo e di chiarire le circostanze esatte della morte: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.

Un uomo morto carbonizzato nella sua auto nel Napoletano

Solo pochi giorni fa, un uomo è morto carbonizzato a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli. Lo scorso 1° marzo, Emilio Parisi – questo il nome della vittima – 48 anni, si trovava sulla sua automobile, a bordo della quale stava trasportando una bombola di gas, quando la vettura è esplosa improvvisamente, forse proprio a causa di una fuga di gas, venendo immediatamente avvolta dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e i carabinieri della compagnia di Giugliano, a cui sono affidate le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto al 48enne.