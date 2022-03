Fuga di gas mentre trasporta una bombola di gas: l’auto esplode, lui muore carbonizzato Un’auto è esplosa questa mattina a Grumo Nevano: l’uomo alla guida, morto sul colpo, stava trasportando una bombola di gas. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Una violenta esplosione questa mattina ha svegliato Grumo Nevano, comune dell'hinterland napoletano: un'automobile è esplosa mentre si trovava in strada, a quanto pare per una improvvisa fuga di gas da una bombola che il conducente stava trasportando. L'uomo alla guida è morto sul corpo, ma le fiamme hanno letteralmente carbonizzato il corpo, tanto che al momento è impossibile procedere all'identificazione, così come inizialmente c'erano anche forti dubbi sul suo genere, visto lo stato della salma divorata dalle fiamme. Sul posto i Carabinieri di Giugliano in Campania stanno cercando di effettuare i rilievi del caso: già acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L'esplosione è avvenuta sul Corso Giuseppe Garibaldi di Grumo Nevano: i carabinieri della vicina Giugliano, guidati dal capitano Andrea Coratza, sono giunti sul posto poco dopo per i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. I militari dell'Arma, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, hanno scoperto che la vettura ha improvvisamente preso fuoco, per poi esplodere: quasi certo possa essersi trattato di una fuga di gas da una delle bombole che l'uomo stava trasportando all'interno della vettura. Per lui nulla da fare: l'esplosione lo ha ucciso sul colpo, mentre le fiamme hanno divorato anche il corpo, lasciandolo carbonizzato. Ma le indagini proseguono: si cerca di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, e soprattutto capire se la fuga di gas non possa essere stata causata magari da un urto accidentale della vettura. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti.