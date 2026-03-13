Incidente a Battipaglia, scontro tra auto vicino allo stadio Pastena: feriti una donna e due uomini

Incidente tra due autovetture vicino allo stadio Pastena di Battipaglia, in provincia di Salerno. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tra le quali una donna e due uomini. L'incidente è avvenuto questa sera, venerdì 13 marzo, attorno alle ore 20,45. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi. La centrale 118 dell'Asl di Salerno ha immediatamente allertato 3 ambulanze. Sul luogo dell'incidente si sono quindi portate due ambulanze della associazione Vopi, Volontari Pronto Intervento e una della Croce Verde. L'uomo e la donna feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno. Meno gravi le condizioni del terzo ferito, che non avrebbe necessitato il trasporto ospedaliero, ma sarebbe stato curato sul posto.

L'incidente vicino allo stadio Pastena di Battipaglia

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere che si trovano nella zona. La dinamica dell'incidente stradale al momento è ancora in fase di ricostruzione. Bisognerà quindi chiarire quali siano le eventuali responsabilità del sinistro. Per fortuna, però, tra le persone coinvolte nessuna sarebbe in pericolo di vita. L'uomo e la donna che hanno avuto la peggio, riportando lesioni e contusioni, sono stati medicati sul posto e stabilizzati, prima del trasferimento in ospedale, tramite ambulanza. La strada è stata provvisoriamente interdetta alla circolazione, per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.