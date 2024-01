Investito e ucciso sulla Circumvallazione esterna a Napoli, incidente mortale tra Secondigliano e Melito L’incidente stradale all’altezza dell’uscita di Melito, nei pressi della torrefazione Kimbo. Sul posto le forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Un violento incidente stradale mortale si è verificato nella notte sulla Circumvallazione esterna di Napoli, nella zona di Secondigliano. Il sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è avvenuto sulla rampa di uscita di Melito, all'altezza dello stabilimento industriale della torrefazione Kimbo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Nell'incidente stradale, secondo le prime informazioni, è deceduta una persona, ancora in corso di identificazione. Potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Stradale della Questura di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso. L'incidente stradale mortale è avvenuto ai confini tra i Comuni di Napoli e Melito di Napoli. L'investitore non si sarebbe fermato, ma sarebbe fuggito via senza prestare soccorso.

Indagano le forze dell'ordine

L'investimento è avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio 2024. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e gli investigatori sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto avvenuto. La Circumvallazione esterna è una strada a scorrimento veloce frequentata in tutte le ore del giorno e della notte. È sempre molto trafficata, collegando i popolosi comuni a nord di Napoli, tra i quali Melito, Mugnano, Villaricca e Giugliano in Campania. Purtroppo, lungo la strada sono frequenti gli incidenti stradali, anche a causa dell'elevata velocità spesso tenuta dai veicoli e dal mancato rispetto delle precedenze. Non è escluso che per quanto accaduto ieri notte le forze dell'ordine possano provare ad acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare il veicolo coinvolto nell'incidente stradale e identificare i responsabili dell'investimento.