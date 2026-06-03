Uomo investito e ucciso da un treno questa mattina: tragedia a Pignataro Maggiore

L’incidente si è verificato all’alba di oggi e ha bloccato per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Cassino.

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All'alba di oggi, mercoledì 3 giugno, un tragico incidente si è verificato nei pressi della stazione di Pignataro Maggiore, nella provincia di Caserta, dove un uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stato investito e ucciso da un treno in corsa. L'incidente si è verificato intorno alle ore 5.30 di questa mattina: la dinamica è ancora poco chiara ma, da quanto si apprende, l'uomo è stato investito sui binari dal convoglio ferroviario, perdendo la vita; inutile il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente; sul posto sono giunti anche i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e il personale incaricato dell'emergenza.

Il traffico ferroviario sulla linea Napoli-Cassino è stato sospeso per consentire i rilievi delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria, circostanza che ha provocato non pochi disagi alla circolazione dei treni tra il Centro e il Sud Italia: alcuni treni hanno infatti accumulato ritardi, anche fino a 270 minuti. Soltanto in mattinata, intorno alle ore 9.45, la circolazione sulla Napoli-Cassino è stata ripristinata.