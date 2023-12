Inchiesta sulle licenze false di NCC a Napoli, 10 denunciati: sequestrate le carte di circolazione Indagine del Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Locale di Napoli: riscontrate 10 licenze Ncc false, controlli a tappeto in tutta la città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Inchiesta sulle licenze false di Ncc a Napoli, le auto a noleggio con conducente. Ci sono già 10 denunciati. Sequestrate anche le carte di circolazione dei veicoli. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Locale è partita da Napoli. Nel mirino le licenze di Ncc rilasciate dal Comune di Sirignano, in provincia di Avellino, che – a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate – agli accertamenti finora condotti, sarebbero risultate tutte false. Il Municipio irpino, infatti, avrebbe negato di aver fatto un bando pubblico e di aver mai rilasciato quei documenti. Ma i controlli adesso potrebbero estendersi anche ad altre città oltre Napoli. Al momento gli investigatori non escludono che possa esserci anche un'unica regia dietro.

L'inchiesta della Polizia Locale di Napoli

Un'indagine fatta di iniziativa e condotta ad ampio spettro dalla squadra Nucleo Turistico della Polizia Locale di Napoli, con una ricerca a tappeto su tutto il territorio che non si è ancora conclusa. Il fascicolo è affidato alla Procura della Repubblica di Napoli. La Polizia Locale ha denunciato tutti i titolari delle licenze risultate false. Si attendono ora le direttive dell'autorità giudiziaria. Tutte le persone coinvolte avranno modo di dimostrare la loro estraneità ai fatti nel prosieguo del procedimento.

Un Ncc è un'auto con conducente che chiunque può affittare per i propri spostamenti. La differenza con un taxi, in sintesi, è che non si trova in sosta su strada, ma in una rimessa privata, e va prenotata prima. La licenza di Ncc viene rilasciata dal Comune e dà la possibilità di lavorare solo nel territorio del Comune e della provincia di appartenenza, ma di circolare in tutt'Italia purché la prenotazione sia avvenuta nella rimessa del comune o provincia di appartenenza. Dal 2019 la normativa ha bloccato il rilascio di nuove licenze fino a quando non sarà istituito il registro elettronico nazionale dove confluiscono tutte le licenze di taxi e NCC.

Indagine sulle licenze rilasciate dal 2020

Nel caso specifico, le licenze finite sotto la lente della Polizia Locale di Napoli sarebbero state rilasciate dal Comune di Sirignano dal 2020 in poi. Il Municipio, però, contattato dalla Polizia Locale di Napoli ha negato di aver fatto un bando e di aver quindi rilasciato licenze. La Polizia Locale di Napoli si è imbattuta durante un controllo in una prima licenza rilasciata dal Comune di Sirignano che presentava delle anomalie, risultata poi non originale e sequestrata preventivamente. Successivamente ne sono state riscontrate anche altre 10 simili, anche queste ritirate. Tutti i titolari delle licenze, quasi tutti napoletani, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per chiarire l'origine di queste licenze, al momento ritenute fasulle.

Ma non finisce qui. Perché è emerso anche che i titolari delle licenze "false" avrebbero poi avviato delle pratiche alla Motorizzazione Civile – quasi tutti attraverso la stessa ditta di pratiche automobilistiche – ottenendo il cambio di destinazione d'uso delle proprie vetture da privato a Ncc. Motorizzazione che, se fosse confermata la falsità delle licenze, sarebbe parte lesa.

La denuncia di parlamentari e consiglieri regionali

Il caso delle licenze Ncc in passato era stato sollevato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) e dal consigliere regionale Severino Nappi (Lega).

In una nota del 26 febbraio, Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, scriveva:

Sono stato contattato dall’Associazione Campana Noleggio con Conducente (ACNCC) che mi ha segnalato una vicenda dai contorni opachi, a tratti inquietanti. Secondo quanto denunciato, il Comune di Sirignano avrebbe rilasciato circa 200 licenze per vetture Ncc, un numero spropositato considerando che il Comune di Napoli ne ha emesse soltanto 153. Difficile credere che il comune in provincia di Avellino, abbia bisogno di tutte queste licenze. L’ACNCC, inoltre, da tempo denuncia la presenza a Napoli di auto con autorizzazione Ncc rilasciata in altri Comuni. È una situazione da approfondire con la massima attenzione, per capire se ci siano state anomalie nel rilascio delle licenze a danno degli altri conducenti, se sono stati commessi reati ed eventualmente vanno individuati e puniti i responsabili.

Il consigliere regionale Severino Nappi, capogruppo della Lega, il 15 settembre scorso scriveva:

Mi sono giunte numerose segnalazioni relative ad autorizzazioni Ncc (noleggio con conducente), che sarebbero state rilasciate in maniera del tutto irregolare rispetto alla normativa vigente. In particolare, il Comune di Sirignano (Avellino) risulterebbe aver provveduto all’assegnazione di 15 nuove licenze in contrasto con le disposizioni (commi 3 e 6, art. 10 bis, legge di 11 febbraio 2019, n. 12) che stabiliscono, in mancanza dell’operatività del registro informatico pubblico nazionale, il divieto assoluto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio.

E, ancora:

Al riguardo ho presentato apposita interrogazione consiliare rivolta al presidente della Giunta regionale, per conoscere se risulta vera la notizia dell’autorizzazione da parte del Comune di Sirignano, di 15 nuove licenze nonostante il divieto normativo, e in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per far sì che si annullino le citate autorizzazioni e provveda, inoltre, ad accertarsi che la revoca delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sia stata rispettata da tutti”.