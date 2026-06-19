Banconote false da Napoli alla Francia: sequestrati tagli da 10, 20, 50 e 100 euro uguali agli originali

Gli agenti della Polizia di Stato, in un appartamento di Pozzuoli, hanno arrestato un 27enne straniero, destinatario di un mandato di arresto europeo.

Le banconote false sequestrate

Nelle scorse ore, i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato un 27enne straniero, su richiesta delle autorità francesi, destinatario di un mandato di arresto europeo per i reati di partecipazione a organizzazione criminale, traffico di armi, munizioni ed esplosivi, nonché produzione e distribuzione di banconote contraffatte. Nella fattispecie, il 27enne è ritenuto responsabile di aver fatto parte di una organizzazione criminale, operante tra Napoli e alcune città francesi, dedita soprattutto alla produzione e al traffico di banconote false e di armi e munizioni, attività illecite realizzate attraverso le piattaforme social.

I poliziotti della Squadra Mobile partenopea e del Servizio Operativo Centrale hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto banconote false in tagli da 10, 20, 50 e 100 euro, uguali a quelle originali, per un valore complessivo di 91mila euro; inoltre, nell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto anche un macchinario utilizzato per la produzione di targhe automobilistiche contraffatte e due stampanti idonee alla produzione di banconote false.

Infine, nella disponibilità del 27enne sono state trovate anche le chiavi di due autovetture di grossa cilindrata, successivamente individuate e risultate provento di furto e successiva clonazione; le automobili sono state sottoposte a sequestro.