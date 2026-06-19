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Banconote false da Napoli alla Francia: sequestrati tagli da 10, 20, 50 e 100 euro uguali agli originali

Gli agenti della Polizia di Stato, in un appartamento di Pozzuoli, hanno arrestato un 27enne straniero, destinatario di un mandato di arresto europeo.
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A cura di Valerio Papadia
Le banconote false sequestrate
Le banconote false sequestrate

Nelle scorse ore, i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato un 27enne straniero, su richiesta delle autorità francesi, destinatario di un mandato di arresto europeo per i reati di partecipazione a organizzazione criminale, traffico di armi, munizioni ed esplosivi, nonché produzione e distribuzione di banconote contraffatte. Nella fattispecie, il 27enne è ritenuto responsabile di aver fatto parte di una organizzazione criminale, operante tra Napoli e alcune città francesi, dedita soprattutto alla produzione e al traffico di banconote false e di armi e munizioni, attività illecite realizzate attraverso le piattaforme social.

I poliziotti della Squadra Mobile partenopea e del Servizio Operativo Centrale hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto banconote false in tagli da 10, 20, 50 e 100 euro, uguali a quelle originali, per un valore complessivo di 91mila euro; inoltre, nell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto anche un macchinario utilizzato per la produzione di targhe automobilistiche contraffatte e due stampanti idonee alla produzione di banconote false.

Infine, nella disponibilità del 27enne sono state trovate anche le chiavi di due autovetture di grossa cilindrata, successivamente individuate e risultate provento di furto e successiva clonazione; le automobili sono state sottoposte a sequestro.

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